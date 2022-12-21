В Банке России ждут дальнейшего движения ставки между "держать" и "повышать"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в соответствии с развитием ситуации, но ожидания сейчас между сохранением ставки и ее повышением, заявил на лекции в МГИМО первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы на последнем заседании совета директоров сохранили ключевую ставку на том уровне, который был, и дали так называемый "неопределенный" сигнал. Что такое "неопределенный" сигнал? Что Центральный банк будет смотреть за ситуацией и принимать решение о том, что ему делать с ключевой ставкой. Наверное, если говорить об ожиданиях, то ожидания находятся в диапазоне между "держать" и "повышать"", - сказал он.

Совет директоров ЦБ 16 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а сигнал о ее будущей направленности оставил формальным.

"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сообщила по итогам заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что проинфляционные риски сейчас преобладают не только на среднесрочном, но и на краткосрочном горизонте.