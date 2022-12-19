VK получила контроль в производителе шоу для YouTube – Medium Quality

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK получил контроль в компании креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова Medium Quality, которая занимается выпуском популярных шоу для YouTube. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на медиарынке.

По словам собеседников издания, сейчас в сделке нет денежной составляющей: Дусмухаметов получит "значительную сумму на производство", а заключительная оплата доли в компании определится в течение нескольких лет с учетом выполнения ряда условий. Другой источник газеты, знакомый с деталями сделки, подтверждает, что она включает "инвестиции в производство новых шоу", а также "выполнение жестких KPI по ключевым метрикам, в том числе по просмотрам".

Переговоры начались до начала СВО на Украине, изначально владелец хотел получить за актив несколько миллиардов рублей, но оценка даже тогда была сильно выше рынка, говорит источник газеты

В VK отказались от комментариев, в Comedy Club Production не ответили изданию.

По словам собеседника издания, сделка с Medium Quality позволит VK усилить позиции на рынке видеоконтента. "Для Medium Quality это возможность развивать производство, после того как YouTube фактически закрыл монетизацию в РФ, а для VK – возможность привлечь новую аудиторию", - полагает он. По данным VK, среднесуточное количество просмотров на платформе видеотехнологий VK (видео в "ВКонтакте", "Одноклассниках" и "VK Клипы") за 11 месяцев увеличилось на 49% – до 2,75 млрд.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Медиум Кволити Продакшен" зарегистрировано в 2018 году, в его штате 33 человека, выручка по итогам 2021 года – 1,1 млрд рублей, чистая прибыль – 132 млн рублей. Medium Quality выпускает YouTube-проекты "Что было дальше?" (на канал проекта Labelcom подписано более 7,5 млн человек, но шоу не выходит с января), Big Russian Boss Show (2,7 млн), "Я себя знаю!" (1,4 млн), "Внутри Лапенко" (3,1 млн) и др. В 2021 году компания запустила видеостриминговую платформу The Hole для YouTube-шоу в мобильном формате. Перейдет ли VK библиотека контента и The Hole, источники издания не говорят. Один из них уточнил, что выпуск текущих шоу продолжится.