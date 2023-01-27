Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

VK уведомила ФАС о намерении консолидировать 100% Medium Quality

ФАС решила, что сделка не отразится на уровне конкурентности на рынке производства фильмов и ТВ-программ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK уведомила Федеральную антимонопольную службу о намерении впоследствии приобрести по опционам 49% долей в ООО "Медиум Кволити Продакшн" (Medium Quality, производитель цифрового видеоконтента в СНГ), сообщила пресс-служба ФАС.

В декабре 2022 года VK сообщила о получении 51% Medium Quality. Таким образом, интернет-компания может консолидировать 100% ООО.

ФАС, получив уведомление, провела анализ сделки и пришла к выводу, что она не отразится на уровне конкуренции на рынке производства фильмов и ТВ-программ, говорится в пресс-релизе.

Ведомство также уточняет, что если суммарная стоимость активов по последнему балансу приобретаемой компании составляет от 800 млн рублей до 2 млрд рублей, сделка может быть совершена без предварительного согласия, но с последующим уведомлением ФАС России.

VK, объявляя о получении 51% Medium Quality в декабре, не называла сумму сделки. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники тогда писал, что в сделке нет денежной составляющей: креативный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов, у которого был куплен контроль в компании, получит "значительную сумму на производство", а заключительная оплата доли в компании определится в течение нескольких лет с учетом выполнения ряда условий. Другой источник газеты, знакомый с деталями сделки, подтвердил, что она включает "инвестиции в производство новых шоу", а также "выполнение жестких KPI по ключевым метрикам, в том числе по просмотрам".

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Медиум Кволити Продакшен" зарегистрировано в 2018 году, в его штате 33 человека, выручка по итогам 2021 года - 1,1 млрд рублей, чистая прибыль - 132 млн рублей. Medium Quality выпускает YouTube-проекты "Что было дальше?" (на канал проекта Labelcom подписано более 7,5 млн человек, но шоу не выходит с января), Big Russian Boss Show (2,7 млн), "Я себя знаю!" (1,4 млн), "Внутри Лапенко" (3,1 млн) и др.

В 2021 году компания запустила видеостриминговую платформу The Hole для YouTube-шоу в мобильном формате. Перейдет ли VK библиотека контента и The Hole, источники издания не говорят. Один из них уточнил, что выпуск текущих шоу продолжится.

Medium Quality ФАС VK Медиум Кволити Продакшн Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН назвал неполадки иностранного CDN причиной сбоя в работе интернет-сервисов

Российские пользователи не могут войти в AppStore без VPN

Российские пользователи не могут войти в AppStore без VPN

Увеличение квартальной выручки Microsoft не оправдало прогнозов

Увеличение квартальной выручки Microsoft не оправдало прогнозов

РКН отметил рост числа заблокированных пиратских сайтов в 2022 году

РКН отметил рост числа заблокированных пиратских сайтов в 2022 году

IT-компании сократили более 55 тысяч сотрудников с начала 2023 года

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Криптовалютный брокер Genesis объявил о банкротстве

Криптовалютный брокер Genesis объявил о банкротстве
Военная операция на Украине

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Уведомления "Госуслуг" и оплата штрафов ГИБДД стали доступны в соцсети "ВКонтакте"

Уведомления "Госуслуг" и оплата штрафов ГИБДД стали доступны в соцсети "ВКонтакте"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });