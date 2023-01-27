VK уведомила ФАС о намерении консолидировать 100% Medium Quality

ФАС решила, что сделка не отразится на уровне конкурентности на рынке производства фильмов и ТВ-программ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK уведомила Федеральную антимонопольную службу о намерении впоследствии приобрести по опционам 49% долей в ООО "Медиум Кволити Продакшн" (Medium Quality, производитель цифрового видеоконтента в СНГ), сообщила пресс-служба ФАС.

В декабре 2022 года VK сообщила о получении 51% Medium Quality. Таким образом, интернет-компания может консолидировать 100% ООО.

ФАС, получив уведомление, провела анализ сделки и пришла к выводу, что она не отразится на уровне конкуренции на рынке производства фильмов и ТВ-программ, говорится в пресс-релизе.

Ведомство также уточняет, что если суммарная стоимость активов по последнему балансу приобретаемой компании составляет от 800 млн рублей до 2 млрд рублей, сделка может быть совершена без предварительного согласия, но с последующим уведомлением ФАС России.

VK, объявляя о получении 51% Medium Quality в декабре, не называла сумму сделки. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники тогда писал, что в сделке нет денежной составляющей: креативный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов, у которого был куплен контроль в компании, получит "значительную сумму на производство", а заключительная оплата доли в компании определится в течение нескольких лет с учетом выполнения ряда условий. Другой источник газеты, знакомый с деталями сделки, подтвердил, что она включает "инвестиции в производство новых шоу", а также "выполнение жестких KPI по ключевым метрикам, в том числе по просмотрам".

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Медиум Кволити Продакшен" зарегистрировано в 2018 году, в его штате 33 человека, выручка по итогам 2021 года - 1,1 млрд рублей, чистая прибыль - 132 млн рублей. Medium Quality выпускает YouTube-проекты "Что было дальше?" (на канал проекта Labelcom подписано более 7,5 млн человек, но шоу не выходит с января), Big Russian Boss Show (2,7 млн), "Я себя знаю!" (1,4 млн), "Внутри Лапенко" (3,1 млн) и др.

В 2021 году компания запустила видеостриминговую платформу The Hole для YouTube-шоу в мобильном формате. Перейдет ли VK библиотека контента и The Hole, источники издания не говорят. Один из них уточнил, что выпуск текущих шоу продолжится.