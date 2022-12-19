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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%
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Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (Brent торгуется в районе $79,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,9%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2128,26 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1029,04 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 65,16 рубля (+0,51 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-1,1%), Сбербанка (-0,6% и -0,8% "префы"), "Газпрома" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ на текущей неделе возможна более серьезная коррекция в основных локальных индексах из-за дивидендной отсечки "ЛУКОЙЛа", вес которого на текущий момент самый большой (15% – ИФ). И до конца года трудно рассчитывать на восходящее движение при условии отсутствия позитивных катализаторов и улучшения долгосрочных факторов. В США, похоже, также отменяется новогоднее ралли на фоне жесткой риторики регулятора.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник негативный, поскольку инвесторы не готовы испытывать оптимизм в среде роста ставок центральных банков. В Китае власти обещают поддержать экономический рост, но одновременно новая волна COVID-19 продолжает негативно влиять на деловую активность. Однако если говорить о позитиве, то американские покупки нефти в стратегические резервы с февраля будущего года обеспечат котировки долгосрочной поддержкой, полагает аналитик.

Мировые фондовые индексы

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,9-1,1% и завершили неделю в "минусе" на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Следом снижается в понедельник фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Основные мировые ЦБ, включая ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, на последних заседаниях 2022 года снова повысили ключевые процентные ставки, заявив при этом, что им, вероятно, потребуется и дальше поднимать стоимость заимствования денежных средств для борьбы с высоким уровнем инфляции. Инвесторы обеспокоены тем, что жесткие действия ЦБ могут спровоцировать глобальную рецессию.

В то же время трейдеры по-прежнему учитывают риски роста заболеваемости коронавирусом в Китае и ужесточения антиковидных мер, несмотря на то, что официальный Пекин в последние время смягчил риторику в отношении борьбы с COVID-19, пишет Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены подросли на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $79,47 за баррель (+0,5% и -2,7% в пятницу), январская цена WTI - $74,77 за баррель (+0,7% и -2,4% в пятницу).

Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором министерство энергетики страны объявило в минувшую пятницу, отмечает агентство Bloomberg.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 3,9%, WTI – на 4,6%.

Власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа". Кроме того, Пекин намерен поддерживать частный бизнес и рынок жилья.

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