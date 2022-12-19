"Росагролизинг" докапитализировали на 10 млрд рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило 10 млрд рублей в уставный капитал "Росагролизинга" для поддержки льготного лизинга сельхозтехники.

Соответствующее распоряжение подписано 15 декабря и размещено на официальном портале правовой информации.

Как говорится в сообщении правительства, дополнительные бюджетные инвестиции позволят аграриям получить не менее 1,7 тыс. единиц сельхозтехники на льготных условиях.

"Аграриям принятое решение поможет сохранить темпы технологической модернизации и увеличить объёмы производства продукции, что положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны", - отмечается в сообщении.

Перед докапитализацией уставный капитал "Росагролизинга" составлял 115 млрд 038 млн 492,5 тыс. рублей.

Как сообщалось, "Росагролизинг" в 2022 году (по данным на 8 декабря) увеличил поставки аграриям сельхозтехники на 23,6%, до 11 тыс. единиц против 8,9 тыс. единиц за аналогичный период прошлого года. Стоимость предоставленной аграриям техники составила 64 млрд рублей против 41,1 млрд рублей годом ранее. Среди наиболее эффективных финансовых инструментов технической модернизации остается льготный лизинг. В число наиболее крупных покупателей техники в лизинг вошли Башкирия (702 единицы), Татарстан (687), Краснодарский край (659), Рязанская область (654), Саратовская область (648 единиц).

Доля компании в отгрузках техники отечественными заводами за 10 месяцев составила 30,6%, что на 6,7 п.п. больше, чем годом ранее.

"Росагролизинг" принадлежит государству. В 2021 году он поставил аграриям 10,2 тыс. единиц техники (в 2020 году – 9,7 тыс. на 38,5 млрд рублей). Количество лизингополучателей по итогам 2021 года выросло на 6%, до 15,355 тыс. (нарастающим итогом).

Лизинговый портфель "Росагролизинга" по итогам прошлого года вырос на 31% и составил 78,9 млрд рублей (с учетом инвестиционного лизинга) против 60,1 млрд рублей в 2020 году. Чистая прибыль по МСФО выросла в 2,8 раза, до 3,246 млрд рублей.

Согласно проекту актуализированной программы развития компании, к 2024 году лизинговый портфель может приблизиться к 200 млрд рублей.