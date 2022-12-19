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Группа "Магнезит" перевела ключевые активы на российскую холдинговую структуру

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - АО "Магнезит-Холдинг" (Москва) приобрело 86,24% голосующих акций ПАО "Комбинат "Магнезит" (Челябинская область, одно из ключевых предприятий группы "Магнезит"), говорится в сообщении комбината.

Кипрская Latourel Holdings Limited, ранее владевшая этим пакетом, прекратила свое участие в уставном капитале предприятия. Изменения в составе акционеров ПАО произошли 12 декабря.

Спустя несколько дней, 15 декабря, "Магнезит-Холдинг" стал владельцем 100% ООО "Группа "Магнезит" (Сатка, Челябинская область), свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Как сообщалось, владельцы группы "Магнезит", крупного российского производителя огнеупорных материалов, реструктуризируют владение активами в РФ и переводят их в российскую юрисдикцию.

В частности, в конце ноября председатель совета директоров ООО "Группа "Магнезит" Владимир Дунаев и Людмила Коростелева, ранее являвшиеся бенефициарами ООО (через кипрскую Magnezit Holdings Limited), стали его прямыми владельцами, получив по 50% уставного капитала.

Также 25 ноября было зарегистрировано АО "Магнезит-Холдинг" с уставным капиталом 1 млн рублей. Основной вид деятельности – деятельность холдинговых компаний. "Магнезит-Холдинг" не публикует данных о своих владельцах.

Группа "Магнезит" является интегрированной компанией, обеспечивающей полный цикл производства и реализации огнеупорной продукции. В ООО входят производственные структуры (по производству плавленого периклаза, порошков и другой продукции), испытательные, аналитические и торговые подразделения. О том, что Дунаев и Коростелева являются бенефициарами ООО "Группа "Магнезит" упоминалось в отчетности этой компании за 2020 год.

Комбинат "Магнезит" занимается горно-обогатительным производством и оказанием услуг по производству магнезиальной и прочей продукции.

Согласно списку аффилированных лиц комбината за второе полугодие 2022 года, ирландской Worldwide Partners Ltd принадлежит 5,8926% ПАО.

Выручка ООО "Группа "Магнезит" по итогам 2021 года равнялась 26,8 млрд рублей, ПАО "Комбинат "Магнезит" – 7,8 млрд рублей.

Магнезит-Холдинг Комбинат Магнезит Магнезит Latourel Holdings Limited Челябинская область
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