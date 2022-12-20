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Акции Disney с начала года упали на 45%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цена акций Walt Disney Co по итогам торгов в понедельник упала на 4,8%, до минимальной отметки с марта 2020 года, из-за новостей о сборах фильма "Аватар: Путь воды", бумаги стали лидером снижения среди компонентов фондового индекса Dow Jones.

В результате падение котировок акций крупнейшей в мире компании в сфере развлечений и медиа с начала текущего года практически достигло 45%, что является наихудшим показателем с 1974 года, сообщает MarketWatch. Для сравнения: Dow Jones опустился на 9,9%, S&P 500 - на 19,9% за этот период.

Новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" заработал $134 млн в кинотеатрах США и Канады в первый уик-энд после премьеры, не оправдав прогнозов. Аналитики в среднем ожидали, что сборы долгожданного сиквела составят $175 млн, а руководство Disney прогнозировало их на уровне $135-150 млн.

"Проблема в том, что никто не хочет идти в кино, потому что им сказали, что COVID-19 чрезвычайно опасен, - сказал руководитель отдела мирового кинопроката Disney Тони Чемберс. - Хотя кинотеатры открыты, желания ходить в них на самом деле нет".

Первый "Аватар", вышедший в 2009 году, удерживает титул самого успешного фильма в истории: его мировые сборы превышают $2,9 млрд. При этом в международном прокате он собрал лишь $77 млн в первую неделю.

Сборы "Аватар: Путь воды" в международном прокате составили $300,5 млн.

Walt Disney
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