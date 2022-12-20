Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2,3-2,8%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений за глобальную экономику, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (Brent превысила $80 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 2,3-2,8% во главе с упавшими после отсечки дивидендов бумагами "ЛУКОЙЛа".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2081,63 пункта (-2,3%), индекс РТС - 963,46 пункта (-2,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 68,04 рубля (+0,32 рубля).

Акции "ЛУКОЙЛа" подешевели до 4017 рублей (-12,8%), объем торгов превысил 1,23 млрд рублей. НК выплатит за 2021 год 537 рублей на акцию, за 9 месяцев 2022 года - 256 рублей на акцию.

Также просели бумаги "Яндекса" (-1,6%), Московской биржи (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,2% "префы"), ВТБ (-1,3%), АФК "Система" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), акции ПАО "Полюс" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (+1,3%), "Роснефти" (+0,9%), "МТС" (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, ситуация на внешних рынках утром во вторник остается негативной. Банк Японии начал ужесточать денежную политику, в Китае массовая заболеваемость COVID-19 начинает влиять на деловую активность без карантинных ограничений. Нефть удерживает позиции, но пока за счет слабости предложения. Повсеместный рост доходностей облигаций может привести рынки акций к очередной волне активных распродаж.

В любом случае "ралли Санты" в текущем году уже не получается. Российский рынок проседает из-за дивидендного разрыва в бумагах "ЛУКОЙЛа", рубль сильно перепродан и способен начать обратное движение в любой момент, полагает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи опустится в диапазон 2000-2100 пунктов на технических факторах и слабом внешнем фоне. Индикатор инерционно попытается направиться к середине коридора, поскольку только дивидендная отсечка "ЛУКОЙЛа" привела к потерям индекса примерно на 2,5%. Учитывая негативный внешний фон, спрос может сохраниться лишь в бумагах экспортеров. В США инвесторы продолжают сокращать позиции, отыгрывая риски вхождения экономики страны в рецессию в условиях готовности ФРС повышать ключевые ставки, говорит аналитик.

В США индексы акций накануне просели на 0,5-1,5% во главе с Nasdaq, завершив в минусе четвертую сессию подряд из-за тревог по поводу глобальной рецессии. Инвесторов все больше заботят перспективы спада в мировой экономике, который представляется почти неизбежным, пишет MarketWatch. К этому ведет политика центробанков мира, направленная на увеличение процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией.

Так, на прошлой неделе Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии повысили ставки на 50 базисных пунктов и сигнализировали о намерении продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до появления явных признаков приближения инфляции к целевым значениям.

Участники рынка перестают воспринимать плохие новости в качестве хороших, то есть как способные сдержать чересчур агрессивный настрой центробанков, и начинают вновь принимать их такими, какие они есть, и ждать сокращения прибылей компаний, отмечает MarketWatch.

Фондовая Азия

Во вторник в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) на новостях от центральных банков АТР.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Однако он неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее.

В результате доходность бондов, которая из-за ограничения ЦБ на протяжении месяцев находилась около верхней границы в 0,25%, быстро пошла вверх и поднялась выше отметки 0,4%. Кроме того, шаги банка вызвали повышение курса иены.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Таким образом, она осталась на этом уровне четвертый месяц подряд. Эксперты также не прогнозировали изменения.

Резервный банк Австралии (РБА) может вернуться к более значительным темпам подъема процентных ставок в 2023 году, если инфляцию так и не удастся взять под контроль, следует из протокола декабрьского заседания ЦБ. Руководство банка готово рассмотреть ряд вариантов на следующей встрече в феврале, включая повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов.

РБА 6 декабря увеличил стоимость заимствований на 25 б.п. в третий раз, а до этого он повышал ее на 50 б.п. по итогам четырех заседаний подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются продолжить рост; текущая цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $80,23 за баррель (+0,5% и +1% в понедельник), январская цена WTI - $75,51 за баррель (+0,4% и +1,5% накануне).

Накануне поддержку нефтяному рынку оказали надежды трейдеров на скорейшее восстановление потребления энергоресурсов в Китае. Власти КНР в ходе ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".

Положительную реакцию вызвали также сообщения о решении США начать пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR).

В свою очередь сдерживающим фактором для рынка по-прежнему остается обеспокоенность трейдеров по поводу состояния глобальной экономики, после того как центробанки мира на прошлой неделе объявили об очередном повышении процентных ставок и заявили, что намерены и дальше ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией.