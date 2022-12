Эксперты прогнозируют бум размещений GDR китайских компаний в Европе в 2023 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Китайские компании намерены активнее размещать глобальные депозитарные расписки (GDR) на фондовых площадках в Европе в следующем году на фоне растущих геополитических рисков, а также противостояния Китая и США, пишет агентство Bloomberg.

Размещение китайских компаний на фондовых биржах Европы ускорилось в 2022 году после расширения программ сотрудничества между биржами Шанхая, Швейцарии и Германии. Благодаря этому процесс листинга в Европе оказался проще и быстрее, чем на биржах материкового Китая и даже в Гонконге. Так, в Швейцарии в текущем году GDR разместили восемь компаний КНР, которые в совокупности привлекли $2,4 млрд.

"Мы ожидаем роста листингов GDR в Европе в ближайшие месяцы", - заявила глава банковского подразделения UBS AG в Гонконге Мэнди Чжу.

Ранее стало известно о предстоящем в начале 2023 года размещении расписок в Швейцарии таких компаний, как производитель оборудования для солнечной энергетики Longi Green Energy Technology Co., владельца онлайн-маркетплейса Beijing United Information Technology Co. и производителя энергетических напитков Eastroc Beverage Group Co.

Longi Green Energy может привлечь порядка $4 млрд - больше, чем было привлечено в ходе любого из размещений в Гонконге в 2022 году, сообщал ранее Bloomberg.

Еще около 30 китайских компаний уже анонсировали, или намерены "в скором времени" объявить о планируемом листинге в Швейцарии, согласно данным главы подразделения рынков капитала Baker McKenzie в Пекине Ханга Вана.

Среди банков, которые активно принимают участие в европейском листинге компаний Китая, числятся китайские China International Capital Corp., Citic Securities и Huatai Securities International, международные UBS Group AG и Goldman Sachs.

"В 2022 году прошло несколько сделок по размещению GDR (в Европе - ИФ), и эта активность продолжится в следующем году, - отметил руководитель отдела азиатских рынков капитала Goldman Sachs Group Inc. Эдвард Бьюн. - Мы сконцентрированы на том, чтобы быть частью этой активности".

Помимо Швейцарии бум размещений китайских компаний может также произойти и во Франкфурте. China International Capital и Citic Securities недавно получили торговую квалификацию на Франкфуртской бирже, напоминает Bloomberg.