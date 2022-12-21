Индекс РТС снизился на 0,8%, индекс Мосбиржи вырос на 0,9% на старте торгов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду открылись ростом рублевых цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (Brent держится выше $80 за баррель), индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,9%, а индекс РТС просел на 0,8% благодаря ослаблению рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,9%, до 2138,65, индекс РТС снизился на 0,8%, до 959,67 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар подорожал на 1,31 рубля, до 70,19 рубля.

Подорожали акции "Яндекса" (+2,5%), UC Rusal (+2%), Polymetal (+2%), "НЛМК" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +0,9% "префы"), "Норникеля" (+1%), "Татнефти" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,4% "префы"), "Интер РАО" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Московской биржи" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), акции "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи попытается подняться к середине диапазона 2100-2200 при поддержке улучшения внешнего фона и слабого рубля.

В основе восстановления - дальнейшее ослабление доллара на мировом валютном рынке и оживление спроса на сырьевых площадках, поддержанное планами китайских властей сфокусироваться в дальнейшем на стимулировании экономического роста, позволившими инвесторам переключиться на перспективу улучшения спроса на сырье в Азии.

На российском рынке акций наиболее значимым фактором поддержки выступает слабеющий рубль. На этом фоне в среду ожидается сохранение спроса на акции экспортеров, в первую очередь, металлургического сектора, а также на "фишки" финсектора, технически смотрящиеся перспективно, полагает Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, снижение курса рубля продолжает поддерживать акции экспортеров. Внешний фон утром в среду умеренно позитивный: цены на нефть пытаются развить рост, настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. Рубль продолжает обновление локальных минимумов к доллару, евро и юаню.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром умеренно растут, но остаются ниже краткосрочных сопротивлений $83 и $77,5 за баррель соответственно, несмотря на перспективу ускорения экономического роста в Китае и локальную слабость доллара. Американский институт нефти при этом сообщил о сокращении запасов "черного золота" на прошлой неделе на 3,07 млн баррелей. США также планируют перейти к пополнению стратегических нефтяных резервов. Указанные факторы пока не могут перевесить страхи замедления мировой экономики и, как следствие, спроса на нефть.

Утром в среду индекс МосБиржи продвинулся чуть выше благодаря улучшению настроений за рубежом, а также вероятному сохранению поддержки экспортеров на фоне девальвации рубля. Совет директоров "Газпрома" накануне одобрил рекордную инвестпрограмму на 2023 год в размере 2,3 трлн руб. В целом особенно уверенно на рынке РФ в последние дни продолжают смотреться бумаги металлургов, хотя накануне инвесторов расстроили новости об отсутствии перспектив выплат дивидендов ММК, отмечает Кожухова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,01-0,3% во главе с Dow несмотря на растущие опасения инвесторов по поводу экономических перспектив на фоне возможного дальнейшего повышения процентных ставок крупными центральными банками мира.

По данным Минторга США, число новостроек в ноябре сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics. По пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составило 1,434 млн, а не 1,425 млн, как было объявлено ранее.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Смягчение карантинных ограничений в Китае способствует росту оптимизма трейдеров в отношении долгосрочных перспектив экономики КНР, однако продолжающееся увеличение заболеваемости COVID-19 омрачает ближайшие перспективы.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после роста накануне. К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2%, до $80,16 за баррель (+0,2% во вторник), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1%, до $76,31 за баррель (+1,1% во вторник).

Поддержку нефтяным котировкам накануне оказало снижение курса доллара, увеличившее привлекательность нефти в качестве объекта для инвестиций со стороны держателей иных валют.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Считается, что снятие карантинных ограничений и стимулирующие меры правительства являются позитивными факторами для спроса на топливо в долгосрочной перспективе. В то же время рост заражений COVID-19 омрачает оптимизм рынка, отмечает MarketWatch.