Клайпедский порт в 2022 году поставит рекорд по перевалке контейнеров

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Клайпедский порт, крупнейший порт в странах Балтии, по итогам 2022 года планирует обработать более 1 млн TEU (контейнер в 20-футовом эквиваленте), что является для порта рекордным показателем. Об этом журналистам сказал руководитель дирекции порта Альгис Латакас.

"19 декабря было достигнуто число, которое никогда ранее не достигалось, а именно 1 млн контейнеров. (...) Это действительно наш успех, он показывает, что есть силы, есть идеи, есть возможности", - сказал он.

"В сфере обработки контейнеров мы поднялись на новый уровень, так называемый клуб миллионеров. Надеемся, что в нем и останемся", - заявил журналистам президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка.

По данным порта, по итогам января-октября 2022 года погрузка контейнеров увеличилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 866 тысяч TEU. По итогам 2021 года порт не публиковал данных о перевалке TEU, отметив лишь, что она выросла на 4,2% к показателю 2020 года.

Общий грузооборот порта в 2022 году, по оценке Ассоциации стивидорных компаний, составит 36,3 млн тонн, что на 20% меньше, чем в 2021 году. Этот прогноз заметно лучше оценок, сделанных в начале 2022 года.

"Год был сложным, полным вызовов: напряженная геополитическая ситуация, высокая инфляция, цены на энергоносители и топливо. В феврале-марте мы думали, что общее падение погрузок составит 40%, когда мы видели, как вступали в силу одно за другим санкционные ограничения", - отмечал ранее Шилейка.

По оценке ассоциации, перевалка сыпучих грузов в текущем году снизится на 55% - до 10,2 млн тонн. При этом перевалка генеральных грузов возрастет на 12% - до 18,1 млн тонн, наливных грузов - на 15%, до 8 млн тонн.

В 2021 году порт обработал 45,6 млн тонн грузов - на 4,6% меньше, чем в 2020 году.