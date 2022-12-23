Рижский порт прогнозирует рост грузооборота в 2023 году на 7-8%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рижский свободный порт в 2023 году может при благоприятной экономической ситуации увеличить перевалку грузов на 7-8% по сравнению с ожидаемым показателем 2022 года, а в худшем случае есть вероятность снижения грузопотока, сообщили агентству BNS в управлении порта со ссылкой на прогнозы стивидоров.

Грузопотоки напрямую зависят от развития геополитической ситуации и того, насколько успешно удастся решить вопросы доступности и цены энергоресурсов не только в Латвии, но и в Европе в целом. Поэтому прогнозы на ближайший год нужно делать очень осторожно, отметили в управлении.

Усиление санкций может коснуться новых групп грузов, и это отразится на перевозках. Для контейнерных грузов показатели будут сильно зависеть от возможностей восстановления экономики.

Перевозки угля, которые были возобновлены во второй половине 2022 года с новыми логистическими решениями, будут напрямую зависеть как от спроса на уголь в Европе, так и от способности сформировать новую эффективную транспортно-логистическую цепочку, добавил представитель управления.

Порт не озвучивал прогноз объемов перевалки грузов по итогам 2022 года. За 11 месяцев текущего года перевалка выросла на 9,5% к аналогичному периоду 2021 года - до 21,245 млн тонн.

Рижский порт - крупнейший порт Латвии по объемам перевалки грузов. В 2021 году порт обработал 21,499 млн тонн грузов, что на 9,3% меньше, чем в 2020 году.