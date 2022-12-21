ЦБ сдержанно относится к "выпуску" средств со специальных рублевых счетов "С"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Банк России сдержанно относится к "выпуску" средств со специальных рублевых счетов "С", открытых для нерезидентов из недружественных юрисдикций: это должны быть именно исключения, а не массовая практика, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он сказал это, общаясь со студентами МГИМО.

Решений о "системном обмене" замороженными активами с Евросоюзом нет, ответил он на вопрос, стоит ли трактовать выдачу Минфином Люксембурга лицензии на разблокировку части активов, заблокированных из-за санкций против НРД, как свидетельство достижения неких общих договоренностей.

"Такого системного обмена, о котором вы говорите, не было, и мы очень осторожно относимся к тому, чтобы выпускать средства со счетов типа "С". Нам представляется, что это должны быть исключительные случаи. И, действительно, мы хотим рассматривать это в качестве некоего системного подхода, некой общей переговорной позиции и не допускать, по возможности, больших частных исключений и высвобождений со счетов типа "С". Коротко подтверждаю, что такого системного соглашения о выпуске там и выпуске здесь достигнуто не было", - сказал Чистюхин.

С начала марта Euroclear и Clearstream прекратили работу междепозитарных мостов с НРД, с начала июня это положение было закреплено юридически на уровне Евросоюза, который ввел против НРД санкции.

В октябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения, которые внушили рынку определенную надежду в судьбе замороженных активов. Из документа следовало, что власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. НРД, в свою очередь, сообщил, что после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. Министерство финансов Люксембурга во вторник разместило у себя на сайте датированное 16 декабря разрешение на разблокировку активов.

Практически одновременно с остановкой междепозитарных мостов с ЕС Россия ввела собственные ограничения. Президентским указом от 5 марта были введены специальные рублевые счета типа "С". На этих счетах, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей. По состоянию на начало ноября совокупный объем средств на таких счетах, по данным ЦБ, превышал 280 млрд рублей.