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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

ЦБ сдержанно относится к "выпуску" средств со специальных рублевых счетов "С"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Банк России сдержанно относится к "выпуску" средств со специальных рублевых счетов "С", открытых для нерезидентов из недружественных юрисдикций: это должны быть именно исключения, а не массовая практика, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он сказал это, общаясь со студентами МГИМО.

Решений о "системном обмене" замороженными активами с Евросоюзом нет, ответил он на вопрос, стоит ли трактовать выдачу Минфином Люксембурга лицензии на разблокировку части активов, заблокированных из-за санкций против НРД, как свидетельство достижения неких общих договоренностей.

"Такого системного обмена, о котором вы говорите, не было, и мы очень осторожно относимся к тому, чтобы выпускать средства со счетов типа "С". Нам представляется, что это должны быть исключительные случаи. И, действительно, мы хотим рассматривать это в качестве некоего системного подхода, некой общей переговорной позиции и не допускать, по возможности, больших частных исключений и высвобождений со счетов типа "С". Коротко подтверждаю, что такого системного соглашения о выпуске там и выпуске здесь достигнуто не было", - сказал Чистюхин.

С начала марта Euroclear и Clearstream прекратили работу междепозитарных мостов с НРД, с начала июня это положение было закреплено юридически на уровне Евросоюза, который ввел против НРД санкции.

В октябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения, которые внушили рынку определенную надежду в судьбе замороженных активов. Из документа следовало, что власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. НРД, в свою очередь, сообщил, что после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. Министерство финансов Люксембурга во вторник разместило у себя на сайте датированное 16 декабря разрешение на разблокировку активов.

Практически одновременно с остановкой междепозитарных мостов с ЕС Россия ввела собственные ограничения. Президентским указом от 5 марта были введены специальные рублевые счета типа "С". На этих счетах, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей. По состоянию на начало ноября совокупный объем средств на таких счетах, по данным ЦБ, превышал 280 млрд рублей.

Банк России Люксембург НРД Владимир Чистюхин МГИМО
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