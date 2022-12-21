Запасы нефти в США снизились за неделю на 5,9 млн баррелей
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,9 млн баррелей - до 418,23 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.
Товарные запасы бензина выросли на 2,53 млн баррелей и составили 226,11 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 242 тыс. баррелей, до 119,93 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.