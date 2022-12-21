Цены на нефть стабильны после роста накануне

Brent торгуется вблизи $80 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть практически не меняются утром в среду после роста накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $79,94 за баррель, что на $0,05 (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 19 центов (0,2%), до $79,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,17 за баррель, что на $0,06 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт вырос в цене на $0,85 (1,1%), до $76,23 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам накануне оказало снижение курса доллара, увеличившее привлекательность нефти в качестве объекта для инвестиций со стороны держателей иных валют.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Считается, что снятие карантинных ограничений и стимулирующие меры правительства являются позитивными факторами для спроса на топливо в долгосрочной перспективе. В то же время рост заражений COVID-19 омрачает оптимизм рынка, отмечает MarketWatch.

"После длительного периода ликвидации длинных позиций рынок стал более сбалансированным, и к нефтетрейдерам постепенно возвращается "бычий" настрой, - написал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес. - Несмотря на все опасения по поводу рецессии в экономике, по-прежнему находятся желающие покупать нефть после снижения её котировок. Это свидетельствует о том, что нефть - один из самых необходимых сырьевых товаров в мире".

При этом пониженная ликвидность на рынке, традиционно наблюдаемая в конце года, оказывает давление на котировки, добавил эксперт.