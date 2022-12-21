Цена Brent поднялась выше $82 за баррель

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти уверенно растут в среду вечером после выхода данных Минэнерго США о существенном снижении запасов этого энергоресурса в стране на прошлой неделе.

К 18:50 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,06 (2,58%), до $82,05 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,07 (2,72%), до $78,3 за баррель.

Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 декабря, уменьшились на 5,9 млн баррелей - до 418,23 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты тем временем ожидали менее существенного сокращения запасов - на 2,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,53 млн баррелей и составили 226,11 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 242 тысячи баррелей, до 119,93 млн баррелей.

Нефтяной рынок на этой неделе демонстрирует подъем на уверенности инвесторов относительно будущего роста спроса в Китае на фоне постепенного отказа от политики нулевой терпимости к COVID-19. "Несмотря на стремительный рост заболеваемости и сообщения о перегруженных больницах, китайские власти не вводят карантин в городах, а это означает рост спроса на энергию, поскольку вторая по величине экономика мира возвращается в строй", - цитирует аналитиков Sevens Report Research портал MarketWatch.