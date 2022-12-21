Рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции во главе с ММК

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции во главе с бумагами "Магнитогорского металлургического комбината" (-3%), разочаровавшего акционеров дивидендными новостями; внешние площадки при этом подавали позитивные сигналы, а поддержку индексу МосБиржи оказывало ослабление рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2116,13 пункта (-0,2%), индекс РТС - 940,03 пункта (-2,8%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 5,5%.

Доллар к 18:50 поднялся до 70,95 рубля (+2,07 рубля).

Подешевели акции "ММК" (-3%), UC Rusal (-1,9%), "Северстали" (-1,8%), расписки TCS Group (-1,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), "Татнефти" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%).

Председатель совета директоров и основной владелец ММК Виктор Рашников заявил накануне, что комбинат, который весной этого года отказался от уже рекомендованных дивидендов за 2021 год, пока не планирует возвращаться к вопросу выплат акционерам, на данный момент такой возможности нет.

Подорожали акции "Московской биржи" (+5,5%), Polymetal (+2,5%), "Газпром нефти" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +1% "префы"), ВТБ (+0,9%), "префы" Сбербанка (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), акции "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Акционеры ПАО "Газпром нефть" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов компанией за 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 руб. на акцию, сообщила компания. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 декабря текущего года. "Газпром нефть" не публиковала финансовую отчетность за 9 месяцев 2022 года.

Комментарии экспертов

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ утром повышался во главе с бумагами Мосбиржи и золотодобывающих компаний, однако коррекция акций перегретых металлургов на волне фиксации прибыли остановила рост рынка.

Акции ММК продолжили снижение после заявлений председателя совета директоров Рашникова, что вопрос о выплате дивидендов будет рассматриваться лишь после завершения СВО. На текущий момент возможностей выплат иностранным держателям акций нет. Бумаги "ФосАгро" подросли на новостях о продлении кабинетом министров квот на вывоз минеральных удобрений (действие продлено на период с января по май в объеме более 11,8 млн тонн). Акции золотодобывающих компаний пользуются спросом на фоне роста интереса к золоту со стороны центральных банков и суверенных фондов, отмечает аналитик.

Нефть продолжила рост на фоне появления признаков реального дефицита. После вступления в силу европейского эмбарго морской экспорт из РФ временно сократился более чем вдвое (до 1,6 млн б/с). Вероятно, что восстановление будет достаточно медленным, а часть поставок скроется на судах "теневого" флота. Тем не менее, нарушения логистики рынка уже отмечаются. При этом министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии заявил о том, что решение снизить добычу с 1 ноября было правильным. То есть арабские производители пока не горят желанием компенсировать выбывающие объемы, полагает Кочетков.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов выделил рост акций "Мосбиржи" после сообщений об увеличении числа ее инструментов: с 2023 года площадка запустит операции с дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом. Также в первом квартале она планирует начать внебиржевые торги для квалифицированных инвесторов акциями без прохождения листинга, а также вместе с "Норникелем" организовать проведение операций с платиной и палладием. Данные изменения приведут к увеличению комиссионных сборов и выручки компании.

Среди лидеров роста также бумаги золотодобытчиков на фоне повышения мировых цен на золото. Акции ММК оказались в лидерах падения из-за отказа от дивидендов. Ранее НЛМК подтвердил намерение разделить прибыль с миноритариями. В итоге инвесторы ожидали, что ММК последует примеру сопоставимой компании, и покупали его акции в начале текущей недели. Однако во вторник эмитент объявил, что выплаты будут приостановлены и к этому вопросу можно будет вернуться лишь после изменения геополитических условий, отмечает аналитик.

По словам руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, индекс МосБиржи в рамках коррекции пытается нащупать поддержку, которая может быть найдена в районе 2070-2100 пунктов.

В целом рынок акций РФ остается под давлением внутренних негативных факторов, связанных с новыми антироссийскими санкциями ЕС и ценовыми ограничениями на российские энергоресурсы. При этом на глобальных рынках наблюдалось улучшение настроений, а нефть подскочила более чем на 2%. Снижение объемов запасов сырой нефти в США может быть обусловлено временным простоем нефтепровода Keystone. В краткосрочной перспективе нефть Brent может продолжить рост в диапазон $82-83 за баррель, полагает Постоленко.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, рынки недавно пережили подъем ставок и "ястребиную" риторику ФРС США, заложив риски в цены акций, в итоге мировые индексы показывают незначительные изменения, перейдя в фазу консолидации.

Накануне вечером Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку в Clearstream замороженных средств российского Национального расчетного депозитария (НРД). Клиентами НРД являются в основном брокеры и банки. Разблокировка позволит лицам, которые не находятся под санкциями, провести операции по выводу заблокированных в Clearstream ценных бумаг.

Индекс МосБиржи накануне отскочил от уровня 2070 пунктов, где получил поддержку покупателей. В сочетании с выходом стохастического осциллятора из зоны перепроданности можно ожидать попытки возвращения к уровню 2200 пунктов в последующие дни, считает Калачев.

В мире

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 1,4-1,8%) и США (индексы прибавляют 1,4-1,5%).

Смягчение карантинных ограничений в Китае способствует росту оптимизма трейдеров в отношении долгосрочных перспектив экономики КНР, однако продолжающееся увеличение заболеваемости COVID-19 омрачает ближайшие перспективы.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в декабре увеличился до 108,3 пункта при прогнозах роста до 101-101,2 пункта по сравнению с пересмотренными 101,4 пункта месяцем ранее.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре упали на 7,7% относительно предыдущего месяца и составили 4,09 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Снижение показателя было зафиксировано по итогам десятого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали менее значительного сокращения показателя - на 5,4%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены растут после утренней коррекции, поддержку оказала статистика о запасах сырья в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,72 за баррель (+2,2% и +0,2% во вторник), февральская цена WTI - $77,97 за баррель (+2,3% и +1,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 5,9 млн баррелей (ожидалось увеличение на 2,5 млн), запасы бензина выросли на 2,53 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 242 тыс. баррелей (ожидался рост на 1,5 млн).

На бирже

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (-12%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-11,6%), ПАО "Центральный телеграф" (-10,7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-6%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,9%), ПАО "Россети Юг" (-3,4%), ГК "Сегежа Групп" (-3%).

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+39,8%), акции "Иркута" (+11,7%), "Русснефти" (+7,2%), ПАО "Ютэйр" (+6,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+6,9%).

Совет директоров "ФосАгро" (+1,5%) одобрил проект бюджета на 2023 год, который предусматривает увеличение капвложений до более 66 млрд рублей, сообщила компания. Capex этого года с учетом капитализированных ремонтов составит почти 64 млрд рублей - это на треть больше, чем годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,18 млрд рублей (из них 5,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,32 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,65 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").