Фондовые индексы США в среду выросли максимально за две недели

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги среды максимальным ростом за последние две недели после выхода данных о подъеме потребительского доверия и сильных отчетностей компаний.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 108,3 пункта по сравнению с пересмотренными 101,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень за последние восемь месяцев.

Аналитики в среднем ожидали повышения индикатора до 101 пункта с объявленного ранее ноябрьского уровня в 100,2 пункта, согласно данным опросов Trading Economics.

Улучшение настроений американцев обусловлено, в том числе, снижением цен на автомобильное топливо и ростом оптимизма в отношении работы и состояния экономики страны.

"Доверие потребителей восстановилось в декабре после снижения в октябре и ноябре и достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года, - отметил старший директор группы экономических показателей Conference Board Линн Франко. - Инфляционные ожидания опустились до самого низкого уровня с сентября 2021 года, при этом недавнее снижение цен на бензин стало основным стимулом для этого".

Инвесторы на этой неделе также ждут публикации окончательных данных об изменении ВВП США в третьем квартале и о доходах и расходах населения страны в ноябре. Сильные макроэкономические показатели могут еще больше повысить оптимизм рынка в отношении устойчивости американской экономики, несмотря на риски рецессии из-за действий ФРС.

Между тем продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре упали на 7,7% относительно предыдущего месяца и составили 4,09 млн домов в пересчете на годовые темпы, согласно отчету Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный показатель с ноября 2010 года (без учета разгара пандемии в 2020 году). Снижение показателя было зафиксировано по итогам десятого месяца подряд - это самый длительный подобный период с начала ведения расчетов в 1999 году.

"Рынок недвижимости словно замерз в ноябре, это напоминало ситуацию с продажами во время экономического локдауна из-за COVID-19 в 2020 году", - полагает главный экономист NAR Лоуренс Юн. Он связывает сокращение продаж домов с быстрым ростом ипотечных ставок.

Котировки акций производителя спортивных товаров Nike Inc. подскочили на 12,2%. Компания отчиталась о лучших, чем ожидалось, чистой прибыли и выручке по итогам второго квартала 2023 финансового года.

Бумаги транспортно-логистической FedEx Corp. подорожали на 3,4%. Компания хоть и зафиксировала 24%-е снижение чистой прибыли во втором финквартале, но показатель превзошел ожидания экспертов.

Рыночная стоимость оператора круизных лайнеров Carnival Corp. поднялась на 4,7%. Скорректированный убыток компании в четвертом финквартале оказался меньше прогнозов аналитиков, а выручка подскочила почти в 3 раза.

Котировки бумаг Cintas Corp. увеличились на 4,6%. Производитель спецодежды улучшил прогноз на текущий фингод на фоне сильных показателей второго квартала.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 526,74 пункта (1,6%) и составил 33376,48 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 56,82 пункта (1,49%) - до 3878,44 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 162,26 пункта (1,54%) и составил 10709,37 пункта.