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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:10

Мантуров заявил о росте потребности Минобороны в ряде изделий ОПК в десять раз

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ поставило в 2022 году задачу увеличить в десять раз выпуск ряда образцов продукции, необходимой для решения задач специальной военной операции (СВО), сообщил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Параллельно появляются дополнительные потребности: например, Минобороны в этом году поставило задачу по некоторым образцам увеличить выпуск продукции в три раза, по другим - в десять раз", - сказал Мантуров в интервью, опубликованном в четверг в газете "Ведомости".

Он отметил, что совместно с Минобороны были определены "потребности по выпуску всей необходимой для СВО номенклатуры изделий".

"Сформировали графики: подекадно - на вторую половину этого года, сейчас завершаем их исполнение. На 2023 год графики сформированы по месяцам, на 2024 год - поквартально, а на 2025 год определены полугодовые", - уточнил вице-премьер.

Минобороны РФ Денис Мантуров
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