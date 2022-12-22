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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:10

Рубль немного снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне санкционного давления

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль снижается на фоне санкционного давления и опасений снижения экспортных нефтегазовых доходов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 71,45 руб./$1 (+45,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 92,44 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 6,1 коп. - до 10,14 рубля.

Доллар при этом поднялся до 71 рубля впервые с 29 апреля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", поведение рубля обусловлено санкционной тематикой: введением ЕС лимита цен на нефть и газ. Эта мера может привести к снижению экспортных нефтегазовых доходов и ухудшению показателей внешнеторгового баланса.

В понедельник страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, ранее в декабре вступил в действие "потолок" цен на российскую нефть. "Потолок", как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под "потолком" имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. По данным Совета ЕС, механизм "потолка" цен на газ начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

Рост индексов мировых рынков капитала и дорожающая нефть, а также подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду не оказывают достаточной поддержки рублю.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,53 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,68 за баррель, что на 0,5% выше итогового значения предыдущей сессии.

Американский рынок акций завершил торги среды максимальным ростом за последние две недели после выхода данных о подъеме потребительского доверия и сильных отчетностей компаний. Инвесторы на этой неделе также ждут публикации окончательных данных об изменении ВВП США в третьем квартале и о доходах и расходах населения страны в ноябре. Сильные макроэкономические показатели могут еще больше повысить оптимизм рынка в отношении устойчивости американской экономики, несмотря на риски рецессии из-за действий ФРС.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах среду растут: японский Nikkei 225 поднимается на 0,34%, гонконгский Hang Seng - на 2,53%, южнокорейский Kospi - на 0,77%, китайский CSI 300 - на 0,62%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,52%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,29%.

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