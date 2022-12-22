На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

Евро подорожал до 76,87 рубля

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Рубль продолжает дешеветь к основным валютам на "Московской бирже" из-за санкций и на опасениях снижения экспортных нефтегазовых доходов. Курс доллара превысил 72 рубля. Евро подорожал до 76,87 рубля. Юань подорожал до 10,26 рубля.

К 8:40 доллар подорожал на 1,04 рубля, до 72,03 рубля, евро подорожал на 1,27 рубля, до 76,875 рубля, юань подорожал на 18,6 копейки, до 10,265 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля на внутреннем валютном рынке, отмечаемое с конца ноября, является следствием нескольких факторов. С одной стороны, участники рынка отыгрывают новости относительно "потолка" цен на нефть и газ, а также вступившее с 5 декабря эмбарго на поставки нефти из России морским транспортом. 19 декаюря страны Евросоюза достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, который начнет действовать с 15 февраля. Ранее в декабре со стороны стран ЕС и G7 вступил в действие "потолок" цен на нефть, размер которого был установлен на уровне $60 за баррель. Основной целью этих действий является ограничение доходов федерального бюджета от продажи энергоресурсов.

Кроме того, давление на курс рубля оказывает и традиционный рост бюджетных расходов в конце года.

"Рубль остается под управлением торгового баланса, который постепенно сокращался в течение 2022 года, но все же был более чем достаточным для того, чтобы защищать российскую валюту от ослабления. Однако с осени темпы сокращения профицита торгового баланса возросли. Как ожидается, эмбарго стран ЕС в отношении российской нефти, "потолок" цен, введенный G7, вступающее в силу в феврале 2023 года эмбарго на российские нефтепродукты приведут к еще более резкому сокращению профицита в следующем году. Это формирует ожидания ослабления рубля в перспективе ближайших месяцев. Сюда можно добавить геополитические риски, спрос импортеров и присоединившихся к покупке валюты спекулянтов", - считает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю рухнул за две с половиной недели декабря на 11% к октябрю, до примерно 560 тысяч тонн в сутки, сообщил 21 декабря "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Это происходит на фоне введения с 5 декабря странами ЕС эмбарго на российскую нефть, а также "потолка" цен на сырье (установлен на уровне $60 за баррель). Издание отмечает, что пока эффект "потолка" не столь заметен, поскольку в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти без применения "потолка" по сделкам, заключенным до 5 декабря.

Bloomberg опубликовал более детальные данные по морскому нефтяному экспорту из России за неделю, закончившуюся 16 декабря, и, как отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, это была первая неделя, которая полностью пришлась на период эмбарго и "потолка" цен.

"В абсолютном выражении морской экспорт из РФ на прошлой неделе сократился почти вдвое к средним значениям: 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) против средних 3 млн б/с в предыдущие месяцы. Это минимум с начала года. Частично (около 0,6 млн б/с) это связано с ремонтными работами на ключевом экспортном порту Приморск на Балтике, из-за чего порт отправил всего 3 танкера вместо обычных 8. Однако точно так же упали поставки (около 0,6 млн б/с к средним) с порта Козьмино на Дальнем Востоке, и это как раз может быть связано с эффектом "потолка" цен. В то время как Urals торгуется ниже "потолка", дальневосточный российский сорт ESPO был выше $60 за баррель. Bloomberg уже сообщал, что как минимум две крупных судоходных компании - Cosco Shipping (Китай) и Avin International (Греция) - отказались от транспортировки нефти ESPO. Поставки с портов в Черном море сократились на 0,2 млн б/с. Отгрузки из Арктики были на минимумах, но внесли очень незначительный вклад в общее снижение", - пишет Галактионов со ссылкой на публикацию.

"Пока рано говорить об устойчивом снижении, но уже можно говорить о том, что санкции не проходят бесследно. Если Россия останется непреклонна в своем намерении не поставлять нефть в соответствии с "потолком" цен, то возможны два варианта: формирование альтернативной транспортной инфраструктуры (танкеры, страхование и пр.) и сокращение добычи. Во втором случае цены на мировом рынке могут взлететь, но поможет ли это в условиях "потолка" цен, не ясно. До конца месяца в фокусе решение властей и публикация соответствующего указа президента", - подчеркивает эксперт.