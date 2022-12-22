Кремль обнародует ответные меры по потолку цен на нефть и газ, как только документ будет готов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что ответные меры РФ на установленный потолок цен на российскую нефть пока не готовы до конца, а ситуация по потолку российский газ пока анализируется.

"Эта ситуация по газу анализируется, а по нефти определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они будут завершены, мы документ выпустим", - сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.