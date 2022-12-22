Инвестиции "Росатома" в 2022 году превысили триллион рублей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиции ГК "Росатом" в проекты и технологии в 2022 году превысили 1 трлн рублей, передает слова гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева официальное СМИ госкорпорации "Страна Росатом".

Рост выручки в открытой части в 2022 году составил 4,7 раза, до 1,7 трлн рублей.

"В горизонте ближайшего десятилетия мы оцениваем атомный заказ в 15 трлн рублей. Из них 6 трлн рублей – на производство высокотехнологичного оборудования предприятиями "Росатома", - приводит "Страна Росатом" слова Лихачева.

Ранее в октябре Лихачев оценивал сумму строительных инвестиций "Росатома" в 1,3 трлн рублей.

"У нас год от года просто кратно вырастает инвестиционная программа. Мы зарабатываем немаленькие деньги, но абсолютное большинство вкладываем опять в развитие. В первую очередь, в стройки. У нас в этом году приближается к 1,3 трлн рублей количество строительных инвестиций", - говорил он.

В годовом отчете за 2021 год "Росатом" не раскрывает размер инвестпрограммы, отмечая только, что "Росэнергоатом" (управляющий российскими АЭС "Росатома") исполнил инвестпрограмму в 2021 году на 105,5%.

Портфель зарубежных заказов АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы атомной отрасли) на десятилетний период по итогам 2021 года оценивается в $139,9 млрд против $138,3 млрд годом ранее. Оценка на весь жизненный цикл составляет $205,4 млрд, сообщал в своем отчете за 2021 год "Атомэнергопром".