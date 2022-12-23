Фондовые индексы США завершили торги падением, прервав двухдневное ралли

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги четверга снижением, прервав таким образом двухдневное рождественское ралли.

Инвесторы оценивали свежие статистические данные. Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательному отчету министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в третьем квартале на 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Уверенный рост американской экономики обусловлен, в частности, повышением объемов экспорта, потребительских расходов, а также расходов федеральных и местных органов власти.

Во втором квартале этого года ВВП Штатов снизился на 0,6%, в первом - на 1,6%.

Между тем инвесторы опасаются, что сильные макроэкономические показатели, указывающие на устойчивость американской экономики, приведут к укреплению мнений руководителей ФРС о необходимости и возможности дальнейшего повышения процентных ставок, отмечает Bloomberg. Рынок обеспокоенно следит за ястребиными высказываниями представителей американского ЦБ, поскольку ожидает, что жесткие действия регулятора спровоцируют рецессию в экономике.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тысячи - до 216 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее этот показатель составлял 214 тысяч, а не 211 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 222 тысяч с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

В то же время объемы торгов на американском рынке начинают сокращаться по мере приближения конца года, что делает его более подверженным колебаниям, отмечает MarketWatch.

Котировки акций дилера подержанных автомобилей CarMax Inc. упали на 3,7%. Компания в третьем финквартале сократила чистую прибыль и выручку гораздо сильнее прогнозов рынка на фоне сохранения проблем с ценовой доступностью машин.

Бумаги производителя чипов памяти Micron Technology потеряли в цене 3,4%. Компания зафиксировала чистый убыток и резко сократила выручку в квартале, завершившемся 2 декабря.

Рыночная стоимость производителя спортивной одежды Under Armour Inc. снизилась на 2,4%. Новым президентом и главным исполнительным директором компании с 27 февраля станет Стефани Линнарц, в настоящее время занимающий должность президента Marriott International. Акции Marriott опускаются на 0,5%.

Цена бумаг оператора сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. упала на 7,4% после объявления об обратном сплите акций с коэффициентом "1 к 10". Кроме того, AMC объявила о безрезультатном завершении переговоров о покупке кинотеатров объявившей о банкротстве британской сети Cineworld.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 348,99 пункта (1,05%) и составил 33039,06 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился к этому времени на 56,05 пункта (1,45%) - до 3822,39 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 233,25 пункта (2,18%) и составил 10476,12 пункта.