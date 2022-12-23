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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Закупки зерна в госфонд РФ вплотную приблизились к запланированным 3 млн т

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Закупки зерна в государственный интервенционный фонд в пятницу вплотную приблизились к запланированным 3 млн тонн. Это следует из данных Национальной товарной биржи (входит в группу Московская биржа).

С учетом купленных в этот день 31 995 тонн объем фонда достиг 2 млн 985,5 тыс. тонн.

Всего, как сообщалось, объем фонда должен составить 3 млн тонн. Это зерно предназначено для мукомольных и хлебопекарных предприятий.

Госагентом по закупкам является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен – выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

Московская биржа
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