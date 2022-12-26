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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением индекса РТС на 0,2%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips вслед за подъемом внешних фондовых площадок и выросшей нефти; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС просел на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2128,3 пункта (+0,2%), индекс РТС - 961,46 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" подросли в пределах 1,1%.

Доллар просел до 69,87 рубля (-0,33 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), UC Rusal (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,1% "префы"), "Московской биржи" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", на последней в уходящем году торговой неделе валютный фактор продолжит играть ключевую роль, оказывая серьезное влияние на долларовый индекс РТС. А индекс МосБиржи, скорее всего, продолжит консолидироваться в узком диапазоне возле текущих уровней. В США годовой нисходящий тренд рынка акций сохраняется, и в наступающем году риск очередного сползания на минимумы остается высоким. Причины все те же: ужесточение монетарной политики США. В понедельник биржи США и Европы закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник можно назвать спокойным. Большинство биржевых площадок в понедельник не работает в связи с рождественскими праздниками.

Мировые индексы

В Азии в понедельник работающие рынки подросли: в Японии спросом пользовались бумаги потребительского сектора, в Китае - оборонного и туризма. Нефть может подорожать после возобновления торгов на фоне проблем с добычей и переработкой в США. Впрочем, все это будет иметь значение в будущем, но не в понедельник, в рамках которого ожидается крайне низкая активность на российском рынке акций. Рубль на тонком рынке способен существенно укрепиться, так как продолжается налоговый период, полагает аналитик.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,2-0,6% благодаря новым сигналам о замедлении инфляции в США. Индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в ноябре поднялся на 5,5% в годовом выражении после подъема на 6,1% в октябре.

Объем заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце упал на 2,1% относительно октября, тогда как аналитики ожидали более умеренного сокращения, на 1,1%. Падение показателя главным образом объясняется уменьшением числа заказов на самолеты.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 59,7 пункта с 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительное значение индекса составляло 59,1 пункта, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали его пересмотра.

В Азии в понедельник работающие рынки акций подросли (японский Nikkei 225 прибавил 0,7%, южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,6%).

Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 216 млрд юаней ($30,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в финансовой системе в конце года. По итогам прошлой недели чистый объем притока средств в финсистему страны составил 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября.

В понедельник биржи Австралии и Гонконга, а также США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы закрыты в связи с рождественскими праздниками. Активность торговли на остальных рынках находится ниже обычного уровня, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке стоимость февральских фьючерсов на Brent по итогам пятницы выросла до $83,97 за баррель (+3,7%), февральская цена WTI - до $79,35 за баррель (+2,4%).

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