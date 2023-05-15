Акционерам "Ленэнерго" рекомендовали направить 2,26 млрд рублей на дивиденды за 2022 год

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 0,0588 рубля на одну обыкновенную акцию и 18,8302 рубля на привилегированную, говорится в материалах компании.

На выплату дивидендов за 2022 год планируется направить 2,26 млрд рублей. Еще 11,9 млрд рублей чистой прибыли совет директоров ПАО "Россети Ленэнерго" рекомендовал направить на развитие.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 13 июня в заочной форме, реестр для участия в нем закроется по данным на 19 мая.

В 2022 году "Россети Ленэнерго" начисляли промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 0,4435 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на дивидендные выплаты было направлено 3,82 млрд рублей.

По итогам 2021 года акционеры утвердили выплату дивидендов из расчета 0,3479 рубля на обыкновенную акцию и 21,2238 рубля на привилегированную (всего - 4,95 млрд рублей). Промежуточные дивиденды компания в 2021 году не платила.

ПАО "Россети Ленэнерго" в 2022 году получило 17,975 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 9,2% меньше, чем в 2021 году. Чистая прибыль по МСФО возросла на 50,6% - до 19,864 млрд рублей.

Уставный капитал компании составляет 8 617 049 631 рубль, он разделен на 8 523 785 320 обыкновенных и 93 264 311 000 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Основной акционер - "Россети" (67,48% обыкновенных акций).

ПАО "Россети Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на Северо-Западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 85,3 тысячи кв. км с населением более 7 млн человек. Электросетевой комплекс включает свыше 49 тысячи км воздушных ЛЭП, более 30 тысяч км кабельных трасс и свыше 25 тыс. подстанций разного класса напряжения.