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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Минсельхоз не видит необходимости во введении потолка цен на сахар в РФ

Минсельхоз не видит необходимости во введении потолка цен на сахар в РФ
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок сахара стабилен, вводить ценовые ограничения не требуется, сообщает Минсельхоз РФ.

"В настоящее время внутренний рынок сахара стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен на этот продукт, - сообщает ведомство. - Вместе с тем в случае необходимости Минсельхоз может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 годов".

Минсельхоз напоминает, что в этом году производство сахарной свеклы увеличилось почти до 48 млн тонн в бункерном весе. "На сегодняшний день, по данным Союзроссахара, переработано 38 млн тонн, из которых уже произведено 5,2 млн тонн сахара. Прогноз на 2022 год сохраняется на уровне более 6 млн тонн сахара, которых достаточно для обеспечения внутренних потребностей", - подчеркивается в сообщении.

По мнению Минсельхоза, рост производства, а также беспошлинный импорт сахара-сырца способствуют стабильной ценовой ситуации на рынке. На 21 декабря отпускные цены на сахар были всего на 3,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом за последний месяц они снизились на 1,5%.

Как сообщали "Ведомости", Минсельхоз предупредил крупнейших производителей сахара РФ о риске появления нового соглашения, ограничивающего цены на их продукцию. Такое развитие ситуации возможно в случае, если в первом квартале 2023 года оптовые цены на сахар будут выше 50-53 рублей за 1 кг.

Минсельхоз РФ
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