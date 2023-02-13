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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Союзроссахар сообщил о завершении переработки сахарной свеклы урожая 2022 года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России завершается переработка сахарной свеклы урожая 2022 года, сейчас работают два из 65 заводов - в Тамбовской области и Алтайском крае, сообщил Союзроссахар.

К 13 февраля было переработано 43,2 млн тонн свеклы и произведено 5 882 тысячи тонн свекловичного сахара, что на 8,2% (на 450 тысяч тонн) больше, чем на аналогичную дату 2022 года.

Как сообщалось, по прогнозу ИКАР, Россия в этом сезоне (август 2022 - июль 2023 года) увеличит производство свекловичного сахара на 11,8% в годовом исчислении, до 6,35 млн тонн. Речь идет о производстве сахара с учетом его выработки из мелассы и сиропа.

По прогнозу Минсельхоза, посевы сахарной свеклы в этом году расширятся до 1,042 млн га с 1,027 млн га в 2022 году (на 1,5%).

Союзроссахар Минсельхоз ИКАР
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