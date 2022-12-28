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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Хуснуллин назвал тяжелой задачей удержание темпов нацпроекта "Жилье и городская среда"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Удержать темпы реализации национального проекта "Жилье и городская среда" будет очень тяжело, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, с началом специальной военной операции стройотрасль не остановилась и не сократила планы.

"Задача сейчас, в рамках той стратегии, которую мы утвердили, не допустить падения. Это будет непросто, но мы к этому будем стремиться", - подчеркнул вице-премьер.

Цель нацпроекта "Жилье и городская среда" - создание комфортных условий для жизни граждан и обеспечение российских семей возможностями для покупки и строительства собственного жилья. Структура нацпроекта включает несколько федеральных проектов-инициатив: "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Благоустройство", "Ипотека", "Чистая вода".

Марат Хуснуллин СВО
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