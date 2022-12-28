Количество созданных в Москве компаний впервые за пять лет превысило число ликвидированных

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных в столице новых юридических лиц за 11 месяцев текущего года увеличилось на более 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, впервые за последние пять лет число созданных в столице компаний превысило количество ликвидированных - на 16%.

"В январе - ноябре 2022 года число зарегистрированных в столице новых юридических лиц увеличилось на 42% по сравнению с тем же периодом 2021-го и превысило 81 тыс., а количество ликвидированных сократилось на треть - до 70 тыс.", - сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе профильного комплекса.

"Такая динамика связана в том числе с поддержкой, которую город оказывает бизнесу: предоставляет административные и налоговые льготы, выделяет кредиты на выгодных условиях и тем самым мотивирует запускать новые проекты и производства", - отметил Ефимов.

Он сообщил, что всего в Москве на 1 декабря 2022 года, по данным единого госреестра юридических лиц, действовало почти 568 тыс. организаций.

Кроме того, благодаря активной работе налоговых органов с недобросовестными организациями на протяжении последних нескольких лет на рынке сокращается число фирм-однодневок, "брошенных" и прекративших фактическую деятельность компаний. В результате снижается количество юридических лиц, ликвидированных по решению регистрирующего органа. Это способ закрытия является самым распространенным в России: на него приходится свыше 80% случаев.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, больше всего зарегистрированных в столице юридических лиц работает в сфере торговли - около 30% организаций. Каждая пятая компания занимается строительством и операциями с недвижимостью. Замыкает тройку лидеров профессиональная, научная и техническая деятельность, на долю которой приходится 13% от работающих в Москве юридических лиц.

С начала года наиболее значительное увеличение числа компаний - почти на 6% - произошло в сфере строительства и операций с недвижимостью. Это связано с восстановлением отрасли после пандемии и высокими объемами сдачи жилья. В сфере информационных технологий прирост организаций за 11 месяцев составил более 3%, в транспортировке и хранении - свыше 2%, отметили в департаменте.