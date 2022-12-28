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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Статистика ЕАЭС будет формироваться в национальных валютах

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Статистика Евразийского экономического союза будет формироваться в национальных валютах, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 27 декабря внесла изменения в Методологию формирования официальной статистической информации Евразийского экономического союза. Теперь в качестве единой расчетной единицы при формировании статистики ЕАЭС можно будет использовать не только доллар США, но и национальные валюты государств-членов", - говорится в сообщении.

Статистику по итогам текущего года ЕЭК сможет представить уже в любой из национальных валют государств-членов, в том числе и в российских рублях, подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

В пресс-службе напомнили, что комиссия проводит экспериментальные расчеты по экспорту и импорту товаров во взаимной торговле в национальных валютах. "Первенство в обслуживании платежей во взаимной торговле удерживает российский рубль (в среднем на его долю приходится более 70% платежей). Второй по значимости национальной валютой во взаимных платежах является тенге. Его доля выросла за 2015-2021 гг. с 0,6% до 1,4%. Использование остальных валют пока незначительное - менее 1%", - отметили там.

ЕАЭС ЕЭК
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