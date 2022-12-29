Европа по окончании праздников снова тратит газ из хранилищ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рождественские праздники в Европе подошли к концу, и регион снова тратит запасы газа из подземных хранилищ, даже несмотря на очень теплую погоду.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в среду был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Цены на европейском рынке проседали на фоне оттепели и праздничных дней, но с возвращением рабочих дней снова пошли в рост.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $844 за тысячу кубометров. Январский фьючерс - $919.

Азиатские котировки также немного корректируются, но держатся выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $1018.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за три дня текущей недели обеспечила 28% энергобаланса по ЕС после 21% на прошлой, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе снизился до 83,18% - это на 11,7 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 27 декабря резервы уменьшились на 0,03 процентного пункта. До этого три дня подряд закачка превышала отбор.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 68%, при таком же среднем показателе за ноябрь. Сокращаются запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов (на 10% к среднему ноябрьскому уровню) - это говорит о том, что новые партии сжиженного газа приходят в Европу медленнее, чем рынок его потребляет.

Германия 17 декабря провела церемонию открытия своего первого терминала СПГ - в Вильгельмсхафене, с 21 декабря газ с терминала начал поступать в газотранспортную систему.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 16 декабря) из ПХГ было изъято 2,5 млрд куб. м газа. Текущий уровень резервов составляет около 69%, что немного превысило средний показатель за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Сейчас в ряде регионов США резкое похолодание и снежные бури. По прогнозу S&P Global, в следующую неделю (заканчивается 23 декабря) отбор может вырасти более чем в два раза - до 5,7 млрд куб. м.

На данный момент в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.