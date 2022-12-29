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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Правительство РФ распространило льготный ввоз оборудования на добычу угля и руды

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Предприятия, занимающиеся добычей металлических руд, угля и ряда других твердых ископаемых, смогут беспошлинно ввозить в РФ оборудование и сырье.

Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня приоритетных видов деятельности, для которых действует льготный ввоз технологического оборудования, комплектующих, сырья и материалов.

В обновлённый перечень вошли добыча угля, торфа, металлических руд, декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, разработка гравийных и песчаных карьеров, обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха, говорится в сообщении кабмина.

ЭкономикаОборудование для инвестпроектов можно будет ввозить в РФ без уплаты пошлинЧитать подробнее

"Эта мера позволит дополнительно поддержать предприятия значимых отраслей экономики", - считают в правительстве.

Как сообщалось, порядок применения таможенной льготы при ввозе технологического оборудования, сырья и материалов для приоритетных инвестпроектов был утвержден правительством в мае этого года. В список приоритетных видов деятельности тогда попали растениеводство, производство лекарств, пищевых продуктов и напитков, бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, компьютеров, транспортных средств, деятельность в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, междугородные и международные пассажирские перевозки, строительство зданий и сооружений, добыча нефти и газа, разведочное бурение.

Перечень инвестиционных проектов, для которых действует льготный ввоз материалов и оборудования, утверждает правительство. Объём капитальных вложений по каждому инвестпроекту, претендующему на включение в перечень, должен составлять не менее 250 млн рублей. Оборудование, введённое без уплаты пошлины, может использоваться исключительно на территории России и только для реализации конкретного инвестиционного проекта.

Россия
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