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В Минэнерго предложили всестороннее обсудить идею отмены "угольной льготы" на ж/д

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Рентабельность российских производителей угля упала по сравнению с 2022 годом, когда было приостановлено действие отраслевой льготы на железнодорожную перевозку этого топлива, поэтому идея отменить ее полностью требует всестороннего обсуждения, полагают в Минэнерго.

"Предложение об отмене понижающего коэффициента на перевозку угля по ж/д необходимо обсуждать со всеми заинтересованными сторонами", - сказал журналистам замглавы ведомства Сергей Мочальников, отвечая на вопрос о том, поступало ли в ведомство предложение об отмене коэффициента на постоянной основе и как Минэнерго к нему относится.

"В 2022 понижающий коэффициент был отменен в связи с высокой доходностью отрасли. Сейчас ситуация изменилась, доходности нет. Это нужно обсуждать", - подчеркнул он.

Понижающие коэффициенты в размере 0,4 для перевозок дальностью свыше 3,3-3,5 тыс. км и 0,895 для экспорта энергоугля действовали до июня 2022 года. Приостановка с тех пор неоднократно продлевалась. Ранее на этой неделе РБК со ссылкой на письмо Минтранса сообщал о совместном предложении ведомства и РЖД с 2025 года отменить понижающие коэффициенты на постоянной основе.

Минтранс Минэнерго РЖД Сергей Мочальников
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