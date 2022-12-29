Производитель лития Albemarle прогнозирует сохранение высоких цен на металл

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В ближайшие годы сохранятся высокие цены на литий, несмотря на растущие объемы его добычи, заявил Financial Times руководитель литиевых операций американской химической компании Albemarle Corp. Эрик Норрис.

По его словам, стремительный рост производства электромобилей в мире полностью трансформировал рынок лития.

В период с 2018 по 2020 год цены на литий опустились с $25 тысяч за тонну до менее $6 тысяч за тонну, свидетельствуют данные Benchmark Mineral Intelligence. Однако в 2022 году стоимость металла поднялась до рекордного уровня, вплотную приблизившись к $80 тысячам за тонну. Таким образом, она выросла более чем в 10 раз по сравнению с минимумами 2020 года.

"Одна из причин такой динамики - это то, что рынок фундаментально изменился, - сказал Норрис. - В 2019 году литиевый рынок не показывал сколько-нибудь серьезного роста, добыча металла составила порядка 300 тысяч тонн. Ранее она увеличивалась где-то на 30-50 тысяч тонн в год".

"Теперь рынок растет на 200 тысяч тонн в год", - отметил Норрис.

Albemarle, имеющая литиевые активы в Чили, США и Австралии, - это крупнейший мировой производитель этого металла. В 2022 году компания произвела, по предварительным оценкам, 130-140 тысяч тонн карбоната лития.

По прогнозу Albemarle, ее EBITDA без учета разовых факторов увеличится в этом году в четыре раза - до $3,3-3,5 млрд - благодаря подъему цен на литий.

Эксперты расходятся во мнениях о дальнейших перспективах спроса на литий. Так, аналитики Goldman Sachs прогнозируют резкую коррекцию на рынке, в результате которой цена карбоната лития опустится до $11 тысяч за тонну к 2024 году.

Эксперты инвестбанка полагают, что спрос на металл уменьшится вслед за перенасыщением китайского рынка электромобилями, при том, что предложение лития существенно возрастет, поскольку высокие цены на металл спровоцировали запуск множества проектов по его добыче.

Глава китайского производителя лития Sinomine Resource Group Co. Ван Пинвэй также ожидает снижения цен на литий в 2023 году благодаря увеличению предложения металла.

"Мы ждем постепенного уменьшения цен в следующем году, - заявил он Bloomberg. - Резкого падения не будет, поскольку баланс спроса и предложения остается жестким".

По оценкам Ван Пинвэя, стоимость карбоната лития опустится в предстоящем году примерно до 400 тысяч юаней ($57 443) за тонну. В четверг цена опустилась по итогам пятой сессии подряд - до 522,5 тысячи юаней за тонну.