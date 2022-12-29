Владимир Христенко ушел с поста президента "Нанолек"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сооснователь "Нанолека" Владимир Христенко покинул пост президента этой биофармацевтической компании и передал полное руководство своему партнеру, гендиректору "Нанолека" Михаилу Некрасову. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Состав акционеров компании остается неизменным.

"Свою миссию считаю выполненной: наша компания прошла путь от фазы чистого стартапа до статуса одной из системообразующих компаний российской биофармацевтики. В среднем для российского бизнеса 12 лет - это много, но для фармы - совсем мало. Мы развивались с опережением, на рекордных скоростях. Сейчас для "Нанолек" наступило время перехода на следующий уровень, который требует иного стиля управления, чем у меня. Я однозначно человек стартапа. Моя стихия - создание чего-то с нуля, с максимальными рисками, но и с максимальным драйвом. Последние несколько лет я пробовал точечно инвестировать в чужие начинания. Это тоже довольно интересно, но я точно понимаю, что мне этого мало. Так что я переведу дух, порефлексирую о том, что было сделано и достигнуто, и обязательно придумаю что-то новое", - заявил Христенко через пресс-службу.

Он был президентом "Нанолека" с 2015 года.

Выручка компании выросла с 300 млн рублей в 2015 году до почти 20 млрд рублей в 2021 году.

Некрасов назвал главной задачей ближайших лет развитие стратегических партнерств с крупными игроками российского рынка.

"Государство ставит перед всей фармой амбициозные задачи: чтобы обеспечить гражданам доступность к необходимым лекарствам и средствам профилактики заболеваний, сейчас важно прежде всего импортозамещение, но и не только - также надо развивать перспективную работу над созданием собственных инновационных препаратов. Все это невозможно без близкого сотрудничества ведущих фармкомпаний - нам надо будет идти плечо к плечу и научиться эффективно объединять ресурсы", - сказал Некрасов через пресс-службу.

"Нанолек" был основан в 2011 году Владимиром Христенко и Михаилом Некрасовым. ООО "Нанолек" - российская инновационная компания, которая разрабатывает и производит биотехнологические и фармацевтические препараты, в том числе на основе нанотехнологий и наноматериалов. Компания специализируется на выпуске лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. В портфеле компании более 30 препаратов, еще 20 находятся в стадии разработки.