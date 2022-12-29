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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота из РФ в январе вырастет почти в 23 раза

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе, как и в три предыдущих месяца, остается нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот вырастет сразу почти в 23 раза, до 1 826,9 рубля с 79,8 рубля за тонну в декабре, сообщает Минсельхоз.

В сентябре пошлина на масло составляла 8 621,3 рубля за тонну.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 207,6 за тонну ($1 178,1 за тонну месяц назад), на шрот - $246,2 ($231,1).

С июля пошлины рассчитываются в рублях, а не в долларах, как ранее. Постановление, предусматривающее это и подписанное 30 июня 2022 года, также закрепляет продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Минсельхоз РФ
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