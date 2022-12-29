"Недружественным" банкам разрешили переводить за рубеж рубли с корсчетов российских банков

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Банк России разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж рубли с корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ считает, что это поддержит расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.

"В условиях санкционного давления такой канал платежей будет содействовать повышению устойчивости международной расчетной инфраструктуры", - полагает Банк России.