Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

"Недружественным" банкам разрешили переводить за рубеж рубли с корсчетов российских банков

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Банк России разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж рубли с корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ считает, что это поддержит расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.

"В условиях санкционного давления такой канал платежей будет содействовать повышению устойчивости международной расчетной инфраструктуры", - полагает Банк России.

Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Законопроект о создании в РФ цифрового рубля внесен в Госдуму

Российский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годы

Российский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годы

Команда Задорнова покидает банк "Открытие"

Команда Задорнова покидает банк "Открытие"

Хуснуллин заявил об отсутствии планов массовой выдачи льготной ипотеки в новых регионах

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Силуанов не видит желания западных партнеров разблокировать российские активы

Росстат расширил корзину расчета инфляции на 8 позиций, включив в нее турпоездки в Крым

Росстат расширил корзину расчета инфляции на 8 позиций, включив в нее турпоездки в Крым

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,7%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });