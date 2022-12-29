Евро подешевел на "Мосбирже" на 40 копеек по итогам волатильных торгов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" рубль немного подорожал к бивалютной корзине перед началом действия с января 2023 года обновленного бюджетного правила, согласно которому Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет пополняться валютами дружественных стран.

К 19:00 доллар подешевел на 1,5 копейки, до 72,18 рубля, евро подешевел на 40 копеек, до 76 рублей. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 18,8 копейки - до 73,9 рубля. Курс китайского юаня опустился на 6,3 копейки - до 10,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепился к доллару и евро в четверг в ожидании начала действия обновленного бюджетного правила. По новым условиям с января 2023 года для пополнения ФНБ будут использоваться валюты дружественных стран, а не доллары США и евро, как ранее.

Минфин в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения ФНБ на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей, сообщил 27 декабря глава ведомства Антон Силуанов.

"Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте", - сказал Силуанов.

Переходные положения бюджетного правила предусматривают расчет базовых нефтегазовых доходов исходя из номинального объема в 8 трлн рублей на протяжении трех лет с последующей индексацией после 2025 года. Как пояснил Силуанов, все, что свыше, будет направляться в ФНБ.

Порядок соблюдения и реализации указа президента об ответных мерах на введение "потолка" цен на российские нефть и нефтепродукты будет опубликован сразу после новогодних праздников, пообещал вице-премьер Александр Новак.

Указ запрещает продавать нефть и нефтепродукты, если контракты предусматривают данный механизм. При этом глава государства может делать исключения из данного запрета на основании специального решения. Запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим ценовой "потолок", вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Соответствующая дата в случае с экспортом нефтепродуктов будет определена правительством позже.

Российские власти анализируют принятые в ЕС акты о максимальной цене на газ в регионе, также сообщил Новак. "По газовому "потолку" прорабатываются, анализируются пока что юридические документы, принятые Евросоюзом", - сказал он журналистам.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов, вначале, после подписания президентом РФ ответных мер на введение "потолка" цен на нефть, российская валюта просела на 2,5%, затем немного скорректировалась вверх, но четверг завершила у отметки в 72,2 руб. за доллар. "Во многом это было связано с тем, что с введением ответных мер российский экспорт может оказаться под еще большим давлением, что выровняет торговый баланс и может привести к дальнейшему ослаблению рубля. В преддверии Нового года торги ведутся все же неполноценно, малыми объемами, что только добавляет волатильности мировым рынка капитала. В целом в пятницу важных новостей, скорее всего, не будет, и мы уйдем в 2023 год с примерно такими же курсами валют", - говорит Маслов.

"Рубль вслед за кратковременным укреплением стал активно дешеветь, обновив восьмимесячный минимум к бивалютной корзине. Доллар впервые с конца апреля приближался к 73 рублям. Евро немного не дошел до аналогичной вершины, достигнув 77 рублей. Но после открытия основных торгов рубль быстро восстановился, выйдя в хороший плюс. Внешний фон для рубля был негативным: нефтяные цены в начале российской сессии перешли к активному снижению, обновив недельные минимумы. Однако днем нефть стала быстро возвращать утраченные позиции. Пока текущее укрепление рубля выглядит как коррекция сильной просадки текущей недели. Возможно, на относительно высоких ценовых уровнях иностранных валют активизировались продавцы, считающие, что на горизонте нескольких месяцев значимого потенциала роста с достигнутых вершин нет", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Снижение цен на нефть усилилось вечером в четверг на опасениях по поводу резкого роста заболеваемости COVID-19 в Китае.

К 19:00 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,85% - до $82,44 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 1,82% - до $77,52 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 0,7%.

Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Кроме того, власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. На фоне этих решений в стране резко растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Некоторые страны уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 718 тысяч баррелей - до 418,95 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 3,1 млн баррелей и составили 223,01 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 283 тысячи баррелей, до 120,21 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России повысил официальный курс доллара на 30 декабря на 65,17 копейки, до 71,9778 рубля, и увеличил курс евро на 41,65 копейки, до 76,0765 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в четверг на 93,74 копейки по отношению к среде и составил 72,1255 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск поднялся на 52,9 копейки и составил 71,9347 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 227,284 млн, из которых $1 млрд 046,511 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 180,773 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 66,72 копейки, до 76,219 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 22,38 копейки, до 75,9738 рубля. Объем торгов евро составил 1 031,521 млн евро, из которых 250,931 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 780,59 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.