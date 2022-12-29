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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Топ-менеджеры "Системы" по программе мотивации получили акции на 173,2 млн рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры ПАО АФК "Система" в рамках программы мотивации получили акции на общую сумму 173,2 млн рублей, сообщила корпорация.

В сделках участвовали семь топ-менеджеров: старшие управляющие партнеры Феликс Евтушенков и Али Узденов, управляющие партнеры Алексей Катков и Сергей Егоров, вице-президент по стратегии и развитию Артем Засурский, вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам Сергей Шишкин и вице-президент по управлению персоналом Светлана Матвеева.

Все, кроме Матвеевой, получили по 2,2 млн акций на сумму 26,7 млн рублей. Матвеева - 1,1 млн акций на 12,9 млн рублей.

В пресс-службе АФК "Система" "Интерфаксу" объяснили, что акции распределены в рамках мотивационной программы.

Крупнейший акционер АФК "Система" - Владимир Евтушенков с долей 49,2%. Еще 18,6% - во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента корпорации (в частности, у Феликса Евтушенкова - 15,3%). Free float на Мосбирже составляет 29,4%, на Лондонской фондовой бирже - 2,8%.

АФК Система Феликс Евтушенков Владимир Евтушенков Али Узденов
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