Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Цены на нефть поднимаются, но завершают квартал в минусе

Brent - $83,8 за баррель

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в последний рабочий день уходящего года на фоне низкой активности торгов, завершая четвертый квартал в минусе.

Давление на рынок оказывают опасения, что резкое снятие карантинных ограничений в Китае, которое уже привело к увеличению заболеваемости COVID-19, ослабит экономику страны и, соответственно, спрос на нефть. Кроме того, инвесторы не исключают новой волны заболеваемости коронавирусом в мире.

Ранее власти КНР объявили, что возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $83,8 за баррель, что на $0,34 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,53 (0,6%), до $83,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,42%), до $78,73 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,56 (0,7%), до $78,4 за баррель.

"Впереди у нас еще один год, в котором нас ждет серьезная неопределенность, и нефтяной рынок останется высоко волатильным, - отмечает главный аналитик Oanda Крейг Эрлам, слова которого приводит Bloomberg. - Новый год обещает множество сюрпризов и поворотов".

Brent Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ведомости" сообщили о предложении повысить предельную долю юаней в ФНБ до 80%

ЦБ до апреля не будет применять меры к банкам, не внедрившим СБП в приложения

Губернатор Алиханов назвал неактуальным строительство моста через Калининградский залив

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Законопроект о создании в РФ цифрового рубля внесен в Госдуму

Российский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годы

Российский телеком-рынок показал одни из самых низких темпов роста за последние годы

Команда Задорнова покидает банк "Открытие"

Команда Задорнова покидает банк "Открытие"

Хуснуллин заявил об отсутствии планов массовой выдачи льготной ипотеки в новых регионах

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });