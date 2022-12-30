Цены на нефть поднимаются, но завершают квартал в минусе

Brent - $83,8 за баррель

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в последний рабочий день уходящего года на фоне низкой активности торгов, завершая четвертый квартал в минусе.

Давление на рынок оказывают опасения, что резкое снятие карантинных ограничений в Китае, которое уже привело к увеличению заболеваемости COVID-19, ослабит экономику страны и, соответственно, спрос на нефть. Кроме того, инвесторы не исключают новой волны заболеваемости коронавирусом в мире.

Ранее власти КНР объявили, что возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $83,8 за баррель, что на $0,34 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,53 (0,6%), до $83,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,42%), до $78,73 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,56 (0,7%), до $78,4 за баррель.

"Впереди у нас еще один год, в котором нас ждет серьезная неопределенность, и нефтяной рынок останется высоко волатильным, - отмечает главный аналитик Oanda Крейг Эрлам, слова которого приводит Bloomberg. - Новый год обещает множество сюрпризов и поворотов".