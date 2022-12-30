США резко увеличили расход запасов газа из-за холодов и падения добычи

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Ненастная и холодная погода заставила операторов резко нарастить расход газа из подземных хранилищ в США. Кроме того, холода привели к снижению добычи газа, которое удастся восстановить не сразу.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в четверг был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 30 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Цены на европейском рынке проседали на фоне оттепели и праздничных дней, но с возвращением рабочих дней снова пошли в рост.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $877 за тысячу кубометров. Январский фьючерс - $925.

Азиатские котировки понемногу растут, оставаясь выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $1029.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за четыре дня текущей недели обеспечила 29% энергобаланса по ЕС после 21% на прошлой, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе вырос до 83,19% - это на 12 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 28 декабря закачка сравнялась с отбором и чуть-чуть ее превзошла (в пределах одной сотой доли процентного пункта).

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 68%, при таком же среднем показателе за ноябрь. Сокращаются запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов (на 9% к среднему ноябрьскому уровню) - это говорит о том, что новые партии сжиженного газа приходят в Европу медленнее, чем рынок его потребляет.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 23 декабря) на фоне резкого похолодания из ПХГ было изъято 6 млрд куб. м газа. Это более чем в два раза больше, чем за предыдущую неделю и значительно выше ожиданий (прогноз S&P Global был 5,7 млрд куб. м). Ненастная погода помимо роста потребления газа также приводит к снижению его производства на месторождениях.

Текущий уровень резервов составляет менее 65%, что немного превысило средний показатель за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.