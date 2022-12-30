Шведский дилер спецтехники Ferronordic продал российский бизнес

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Шведская дилерская и сервисная компания в сегменте грузовой и спецтехники Ferronordic продала российский бизнес местным акционерам, связанным с лизинговой компанией ГИЛК (АО "Городская инновационно-лизинговая компания).

В периметр сделки вошли основные российские "дочки" группы - ООО "Ферронордик Машины", ООО "Ферронордик Торговый Дом", ООО "Ферронордик Торговая Компания" и ООО "Ферронордик Архангельск". Они смогут использовать торговую марку Ferronordic в России в течение полугода.

Цена сделки составила 9,2 млрд руб. Как отмечает Ferronordic, из этой суммы 1,6 млрд руб. были использованы для погашения долгов компании перед бывшими "дочками". Оставшаяся часть денег перечислена на счет компании в Австрии.

"Мы рады, что нам удалось завершить эту сделку. Несмотря на чрезвычайные обстоятельства, нам удалось продать российский бизнес по цене, равной стоимости чистых активов продаваемых компаний", - отмечает гендиректор Ferronordic Ларс Корнелиуссон, процитированный в сообщении компании.

Ferronordic имеет опцион на обратный выкуп до 75,1% долей в проданных компаниях по заранее оговоренной цене в течение 7 лет.

Компания в своем сообщении отмечает, что ее основные партнеры в течение года прекратили поставки в Россию, что сделало ведение бизнеса невозможным. В августе Ferronordic договорилась с Volvo CE и Sandvik о расторжении их дилерских соглашений в России.

В пресс-релизе Ferronordic подчеркивает, что отказ от всех активов и обязательств, связанных с Россией, не окажет прямого влияния на деятельность группы.

Как говорится в сообщении ГИЛК, выступившей покупателем активов Ferronordic, бизнес шведской группы в России представлен более чем 100 отделениями и штатом в 1,5 тыс. сотрудников.

Группа Ferronordic является официальным дилером Dressta, Mecalac, Rottne в России, а также Volvo Construction Equipment, Mecalac и Sandvik в Казахстане. В нескольких регионах России компания Ferronordic также являлась авторизованным сервисным дилером Volvo и Renault Trucks, а также дилером Volvo Penta.

Акции Ferronordic AB котируются на бирже Nasdaq Stockholm.