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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Товарооборот Киргизии и России приблизился к $3 млрд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - За 11 месяцев 2022 года объем экспортно-импортных операций между Киргизией и Россией составил $2,98 млрд, говорится в отчете Национального статистического комитета республики.

По данным ведомства, внешнеторговый оборот Киргизии со странами СНГ за 11 месяцев 2022 года составил $4,83 млрд, со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - 4,156 млрд. Товарооборот за отчетный период с Россией составил $2,984 млрд, с Казахстаном - $1,076 млрд.

По информации Нацстаткома, в январе-ноябре 2021 года киргизско-российский товарооборот составил $2,03 млрд.

Киргизия Нацстатком ЕАЭС
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