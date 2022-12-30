OFAC заявило, что нефть РФ после глубокой переработки за рубежом не подпадет под price cap

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские нефть или нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не будут считаться произведенными в РФ, и, как следствие, на них не будет распространяться ценовой потолок, сообщается в предварительном руководстве Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) по реализации соответствующего механизма.

Ведомство перечисляет следующие манипуляции, которые освободят топливо от российской "прописки": атмосферная или вакуумная дистилляция нефти, процессы термического крекинга (замедленное коксование, коксование в псевдоожиженном слое, флексикокинг, висбрекинг), каталитического крекинга, гидрокрекинга, каталитического риформинга или гидроочистки, алкилирования, изомеризации, методы экстракции растворителем или другие процессы нефтепереработки, включающие химическое преобразование, разделение, конверсию или обработку.

Сырьё, перевозимое в резервуарах с незначительным количеством российских нефтепродуктов, оставшихся после прежних транспортировок, также не подпадет под price cap.

В то же время, OFAC не считает существенной трансформацией смешение нефтепродуктов: бензина, дистиллятов, сырой нефти, мазута и других.

Ведомство поясняет, что действие потолка цен распространяется с момента начала морской перевозки до первой продажи нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от РФ. В случае, если после прохождения таможенного контроля, нефтепродукты вывозятся обратно по воде без существенной переработки, то действие price cap по отношению к ним возобновляется.

Ранее в OFAC пояснили, что произведенные в России нефтепродукты не подпадут под "ценовой потолок" в случае, если они приобретены до его вступления в силу и доставлены не позднее 1 апреля 2023 года.

Потолок цен на российскую нефть

Инициатива введения потолка цен на российскую нефть призвана ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. С 5 декабря странами G7 введен запрет на оказание ряда услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками нефти российского происхождения. При этом от эмбарго освобождаются поставки нефти по цене $60 за баррель и ниже.

Аналогичные ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. Пока предельная цена на них не объявлена.