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OFAC заявило, что нефть РФ после глубокой переработки за рубежом не подпадет под price cap

OFAC заявило, что нефть РФ после глубокой переработки за рубежом не подпадет под price cap
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские нефть или нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не будут считаться произведенными в РФ, и, как следствие, на них не будет распространяться ценовой потолок, сообщается в предварительном руководстве Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) по реализации соответствующего механизма.

Ведомство перечисляет следующие манипуляции, которые освободят топливо от российской "прописки": атмосферная или вакуумная дистилляция нефти, процессы термического крекинга (замедленное коксование, коксование в псевдоожиженном слое, флексикокинг, висбрекинг), каталитического крекинга, гидрокрекинга, каталитического риформинга или гидроочистки, алкилирования, изомеризации, методы экстракции растворителем или другие процессы нефтепереработки, включающие химическое преобразование, разделение, конверсию или обработку.

Сырьё, перевозимое в резервуарах с незначительным количеством российских нефтепродуктов, оставшихся после прежних транспортировок, также не подпадет под price cap.

В то же время, OFAC не считает существенной трансформацией смешение нефтепродуктов: бензина, дистиллятов, сырой нефти, мазута и других.

Ведомство поясняет, что действие потолка цен распространяется с момента начала морской перевозки до первой продажи нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от РФ. В случае, если после прохождения таможенного контроля, нефтепродукты вывозятся обратно по воде без существенной переработки, то действие price cap по отношению к ним возобновляется.

Ранее в OFAC пояснили, что произведенные в России нефтепродукты не подпадут под "ценовой потолок" в случае, если они приобретены до его вступления в силу и доставлены не позднее 1 апреля 2023 года.

Потолок цен на российскую нефть

Инициатива введения потолка цен на российскую нефть призвана ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. С 5 декабря странами G7 введен запрет на оказание ряда услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками нефти российского происхождения. При этом от эмбарго освобождаются поставки нефти по цене $60 за баррель и ниже.

Аналогичные ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. Пока предельная цена на них не объявлена.

нефть Россия США
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