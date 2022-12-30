Правительство РФ утвердило изменения взаимных поставок нефти с Казахстаном на 2022 год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило изменения взаимных поставок нефти с Казахстаном в 2022 году.

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в соответствии с протоколом о внесении изменений в межправсоглашение от 7 июня 2022 года документ дополняется абзацем о поставке на Павлодарский НПЗ в Казахстане до 1 млн тонн нефти в год. Кроме того, поставки по нефтепроводу Туймазы-Омск-Новосибирск-2 в направлении Атасу (Казахстан)-Алашанькоу (Китай) увеличиваются с 7 до 10 млн тонн.

Экспорт нефти из Казахстана через РФ на 2022 год согласован в объеме 73 млн тонн, в том числе, через Атырау-Самара не менее 15 млн тонн, через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - 54 млн тонн по маршруту Махачкала-Новороссийск - 4 млн тонн.

Из России через КТК (станции Кропоткин и Комсомольская) поставки утверждены в объеме 15 млн тонн.