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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Фондовые индексы Европы начали год на позитивной ноте

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам первой торговой сессии в этом году на фоне низкой активности сделок.

При этом биржи Великобритании, а также ряда других стран, включая США, не работали в связи с праздниками.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в понедельник увеличился на 1% и достиг 428,95 пункта. Германский индикатор DAX повысился на 1,05%, французский CAC 40 - на 1,9%, итальянский FTSE MIB - на 1,9%, испанский IBEX 35 - на 1,7%.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил газете Bild, что темпы роста потребительских цен в стране в этом году замедлятся до 7%. При этом он ожидает дальнейшего ослабления инфляции в 2024 году.

Производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в декабре увеличился до 47,8 пункта по сравнению с 47,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные S&P Global, рассчитывающей этот показатель. Тем не менее, он остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит об ослаблении деловой активности в промышленности региона.

PMI в Германии поднялся до 47,1 пункта с 46,2 пункта в ноябре, во Франции - до 49,2 пункта с 48,3 пункта.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx 600 в понедельник стали акции германской энергокомпании Uniper и французской IT-фирмы Atos, подорожавшие более чем на 20%.

В Италии существенно подорожали акции Eni (+3), Saipem (+4,8%) и Enel (+3%), во Франции - Renault (+6,8%), TotalEnergies SE (+3,6%), LVMH (+2%) и Michelin (+3,5%), в Германии - Zalando (+5,8%), Continental (+5,6%) и Mercedes-Benz (+3,9%).

Европа Stoxx 600
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