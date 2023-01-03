Рубль дешевеет к доллару и юаню на старте первых торгов года

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань растут на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль дешевеет на первых торгах нового года в рамках коррекции после укрепления в последние дни декабря.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 70,85 руб./$1 (+94,75 коп.) к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 51 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 6,7 коп. - до 9,98 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз к доллару и юаню на старте первых торгов года после роста в последние дни декабря. Новостная повестка во время новогодних каникул в России пока не дает существенных поводов, которые могли бы оказать заметное влияние на динамику рубля. При этом нефтяные котировки немного снижаются, фондовые индексы мировых рынков капитала показывают разнонаправленную динамику.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 по Москве составила $85,52 за баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,92 за баррель, что на 0,42% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно: китайский CSI300 подрастает на 0,15%, гонконгский Hang Seng укрепляется на 1,31%, снижаются австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,4% и южнокорейский Kospi - на 0,23%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,08%.

Биржи Японии закрыты по случаю Нового года.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам первой торговой сессии в этом году на фоне низкой активности сделок.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в понедельник увеличился на 1% и достиг 428,95 пункта. Германский индикатор DAX повысился на 1,05%, французский CAC 40 - на 1,9%, итальянский FTSE MIB - на 1,9%, испанский IBEX 35 - на 1,7%.

При этом биржи Великобритании, а также ряда других стран, включая США, не работали 2 января в связи с праздниками.

Прошлый год стал для американского рынка акций наихудшим с 2008 года. S&P 500 потерял 19,4%, Dow Jones Industrial Average - 8,8%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рухнул на 33,1%.

Главными негативными факторами в 2022 году стали конфликт на Украине, спровоцировавший скачок цен на энергоносители и ускорение темпов роста потребительских цен, а также политика центробанков мира, отреагировавших на усиление инфляции резким подъемом процентных ставок.