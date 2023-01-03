Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3% и снижением индекса РТС на 0,3%

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и растущей нефти (Brent превысила $86 за баррель); индекс МосБиржи за минуту торгов подрос на 0,3%, индекс РТС просел на 0,3% на фоне ослабления рубля, при этом подешевели акции "Новолипецкого металлургического комбината" после отказа акционеров от выплат дивидендов за 9 месяцев.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2159,76 пункта (+0,3%), индекс РТС - 967,7 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар подорожал до 70,37 рубля (+0,47 рубля).

Выросли акции ПАО "Полюс" (+1,5%), Polymetal (+1,4%), "Роснефти" (+1,1%), "РусГидро" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,9% "префы"), "МТС" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), акции "Аэрофлота" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Подешевели акции НЛМК (-3,2%, до 113,8 рубля), ВТБ (-1,7%), "Магнита" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МВФ считает, что треть мировой экономики будет в рецессии в 2023 году

Рубль дешевеет к доллару и юаню на старте первых торгов года

ЦБ РФ с 1 января вводит прямые ограничения на выдачу потребкредитов и займов

Акционеры НЛМК проголосовали против выплаты дивидендов за 9 месяцев

Иностранные покупатели "Газпрома", отказавшиеся от новой системы оплаты, смогут вернуть долги валютой

Baring Vostok передаст долю в Ozon холдингу "Восток Инвестиции" в рамках реструктуризации

Общее разрешение Люксембурга на разблокировку активов в Clearstream неисполнимо из-за санкций к НРД

Общее разрешение Люксембурга на разблокировку активов в Clearstream неисполнимо из-за санкций к НРД

Акции Match, Tesla и Meta вошли в число лидеров падения в S&P 500 в 2022 году

Акции Match, Tesla и Meta вошли в число лидеров падения в S&P 500 в 2022 году

"Аэрофлот" выкупил у ирландского лизингодателя 10 дальнемагистральных Boeing 777

OFAC заявило, что нефть РФ после глубокой переработки за рубежом не подпадет под price cap

OFAC заявило, что нефть РФ после глубокой переработки за рубежом не подпадет под price cap
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });