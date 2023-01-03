Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3% и снижением индекса РТС на 0,3%

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и растущей нефти (Brent превысила $86 за баррель); индекс МосБиржи за минуту торгов подрос на 0,3%, индекс РТС просел на 0,3% на фоне ослабления рубля, при этом подешевели акции "Новолипецкого металлургического комбината" после отказа акционеров от выплат дивидендов за 9 месяцев.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2159,76 пункта (+0,3%), индекс РТС - 967,7 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар подорожал до 70,37 рубля (+0,47 рубля).

Выросли акции ПАО "Полюс" (+1,5%), Polymetal (+1,4%), "Роснефти" (+1,1%), "РусГидро" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,9% "префы"), "МТС" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "Татнефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), акции "Аэрофлота" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Подешевели акции НЛМК (-3,2%, до 113,8 рубля), ВТБ (-1,7%), "Магнита" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).